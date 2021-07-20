Минирование: в харьковском суде ищут взрывчатку

Посетители эвакуируются, работают взрывотехники.
Утром 20 июля поступило сообщение о минировании Харьковского окружного административного суда на площади Свободы, 6, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Как рассказали правоохранители, неизвестный позвонил на номер 102 и сообщил о заложенной в суде взрывчатке.
Проводится осмотр места происшествия. Пиротехники Нацполиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории. По предварительной информации, проверка здания и прилегающей территории займет несколько часов.
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Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, проявите гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, ищите потайную дверцу.
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