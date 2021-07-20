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20.07.2021  11:13   

Минирование: в харьковском суде ищут взрывчатку

Посетители эвакуируются, работают взрывотехники.


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Заминировали окружной админсуд в Харькове

Утром 20 июля поступило сообщение о минировании Харьковского окружного административного суда на площади Свободы, 6, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Как рассказали правоохранители, неизвестный позвонил на номер 102 и сообщил о заложенной в суде взрывчатке.

Сотрудники и посетители админсуда эвакуированы, зседания временно отложены. По адресу выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Проводится осмотр места происшествия. Пиротехники Нацполиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории. По предварительной информации, проверка здания и прилегающей территории займет несколько часов.

Заминировали окружной админсуд в Харькове

Заминировали окружной админсуд в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, 23 июня около 13:00 в службу «102» поступило сообщение о том, что в офисах, расположенных со 2 по 5 этаж бизнес-центра по улице Каразина, заложена взрывчатка. Специалисты обследовали 3700 кв. метров помещений, эвакуировали 270 граждан. Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили.

 

Тэги:  минирование, харьков
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