23.06.2021 18:04
Минирование в Харькове: в офисном зданиии бомб не обнаружено (ФОТО)
В Харькове копы проверяли информацию о минировании.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на спйт Нацполиции, 23 июня 2021 года около 13:00 в службу «102» поступило сообщение о том, что в офисах, расположенных со 2 по 5 этаж бизнес-центра по улице Каразина заложена взрывчатка.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники Управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители провели тщательный осмотр здания. Во время обследований никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Сециалисты обследовали 3700 кв. метров помещений, эвакуировали 270 граждан. Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили.
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