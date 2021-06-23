Самоубийство: В Харькове старушка выбросилась из окна высотки

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - самоубийство.
Трагедия разыгралась на микрорайоне Солнечный (Московский проспект, 318)
Бабушка бросилась с 8 этажа.
Напомним, ранее мы писали о волне самоубийств в Харькове - три суицида за день.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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