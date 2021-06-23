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23.06.2021  17:05   

Самоубийство: В Харькове старушка выбросилась из окна высотки


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове -  самоубийство.

Трагедия разыгралась на микрорайоне Солнечный (Московский проспект, 318)

Бабушка бросилась с 8 этажа.

Напомним, ранее мы писали о волне самоубийств в Харькове - три суицида за день.   

 

 

 

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