23.06.2021 18:19

Игорь Терехов договорился про инвестиции в харьковские теплосети

Французская компания, которая строила Эйфелеву башню, тоннель под Ла-Маншем и Гренландский мост, готова участвовать в модернизации системы центрального теплоснабжения в Харькове.



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Игорь Терехов провел успешные переговоры с представителями французской строительной компании EiffageGroup по поводу привлечения инвестиций в модернизацию городской системы теплоснабжения.

«Наша заинтересованность – это конечно система теплоснабжения. Это индивидуальные тепловые пункты, это магистральные трубопроводы, это модернизация наших котельных. Это вопрос номер один», – подчеркнул Игорь Терехов.

Руководитель города также подтвердил, что для Харькова крайне важно наладить партнерские взаимовыгодные отношений с французской стороной.

«Я считаю, что опыт фирмы EiffageGroup и ее финансовая стабильность позволяют сегодня рассматривать вопрос о модернизации нашей системы теплоснабжения, – заявил Терехов. – Мы готовы к взаимодействию, чтобы к нам приходили европейские фирмы, которые умеют работать и смогут привнести самые современные технологии в коммунальное хозяйство Харькова. Для нас это крайне актуально»

Отметим, что история компании EiffageGroup насчитывает почти 200 лет. Среди ее успешных проектов – Эйфелева башня в Париже, тоннель по Ла-Маншем, Гренландский мост в Норвегии. О совместных инвестиционных проектах в Харькове переговоры прошли впервые.