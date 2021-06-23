23.06.2021 19:03

Афера на полмиллиона: под Харьковом нагрели руки на избирательных бюллетенях

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в ходе расследования выяснилось, что в октябре 2020 должностное лицо Чугуевского районной территориальной избирательной комиссии Харьковской области заключила договора с директором ООО и предпринимателем об изготовлении и упаковке избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах 2020 на сумму более 571 000 гривен.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, разница между стоимостью избирательных бюллетеней, указанной в расходной накладной поставщика продукции в адрес коммерческого предприятия, и расходными накладными предпринимательницы на поставку продукции в адрес Чугуевского РТИК, является ущербом в виде потери активов почти 435 500 гривен.

Сейчас органом следствия собраны сведения о том, что в октябре 2020 главный бухгалтер Чугуевского районного ТВК Харьковской области совместно со своей дочерью, которая является директором общества с ограниченной ответственностью нашли типографию, которая напечатала бюллетени по определенной стоимости.

После этого злоумышленницы в сговоре с другим физическим лицом получили накладные, в которых стоимость бюллетеней была искусственно значительно завышена.

22 июня 2021 года фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Решается вопрос о уведомление о подозрении главному бухгалтеру, поскольку последняя сейчас находится за пределами государства.