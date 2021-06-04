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04.06.2021  19:37   

Афера на коронавирусе: под Харьковом осужден мошенник-рецидивист

Суд определил судьбу преступника, разводившего людей под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, Лозовской горрайонный суд признал виновным в мошенничестве 49-летнего мужчину.
 
В ходе расследования выяснилось, что недавно освободившийся из мест не столь отдаленных после отсидки за мошенничество рецидивист, вместо исправления, вновь взялся за старое.
 
С марта по апрель 2020 аферист трижды наведывался в город Первомайский Харьковской области и обманывал жителей населенного пункта, звоня на стационарные телефоны людей и, представляясь знакомым их родственников, сообщая, что их близкие -  в беде и находятся в клинике с диагнозом COVID-19 в крайне тяжелом состоянии и срочно нуждаются в деньгах на лечение.
 
Таким образом он выманивал деньги у людей и нанес им материальный ущерб на более чем 170 тыс. грн.
 
Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области от 12.05.2021 он мошенник был признан виновным  и его приговорили к 3 голам лишения свободы.
 
Сейчас идет время подачи апелляций.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, карантин, коронавирус, covid-19
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