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04.06.2021  21:00   

Смертельное ДТП под Харьковом: жуткое столкновение легковушки и бензовоза (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, под Харьковом - смертельное ДТП.

На трассе, при въезде в Богодуховский район - авария.

По обе стороны дороги - обломки бензовоза и легковушки.

Как информируют очевидцы, водитель на Škoda пошел на обгон.

В результате он жестко догнал цистерну и погиб при столкновении.

Подробностей пока нет.

Напоминаем, что ранее мы писали о масштабном ДТП на окружной, в котором столкнулись легковушки, подбит автомобиль копов и перевернулся бензовоз.

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
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