Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, под Харьковом - смертельное ДТП.
На трассе, при въезде в Богодуховский район - авария.
По обе стороны дороги - обломки бензовоза и легковушки.
Как информируют очевидцы, водитель на Škoda пошел на обгон.
В результате он жестко догнал цистерну и погиб при столкновении.
Подробностей пока нет.
Напоминаем, что ранее мы писали о масштабном ДТП на окружной, в котором столкнулись легковушки, подбит автомобиль копов и перевернулся бензовоз.
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