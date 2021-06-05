05.06.2021 00:17

В сквере «Стрелка» юные харьковские музыканты устроили большой концерт (ФОТО)

Три хора, два оркестра, гитаристы, скрипачи, баянисты, пианисты, всего около 150 учеников, приняли участие в отчетном концерте детской музыкальной школы № 10.





Выпускной бал и отчетный концерт соединили в один большой праздник, участниками которого стали ученики школы, их преподаватели и родители. И впервые выпускной прошел под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.



Как отметила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, идея провести выпускной бал и концерт на открытой площадке родилась спонтанно, но вполне объяснимо в связи с пандемией коронавируса. Педагоги и учащиеся музыкальной школы с удовольствием откликнулись на это предложение. Правда, концерт из-за плохой погоды пришлось несколько раз переносить. «Но сегодня звезды на нашей стороне. Я думаю, это станет новой доброй традицией», - отметила Анна Головчанская.



Директор музыкальной школы Марианна Фельдман рассказала, что ученики и педагоги немного волновались, ведь выступать в таком формате приходилось впервые. Но харьковчане, прогуливавшиеся в сквере и останавливавшиеся послушать музыку, не смущали исполнителей, наоборот, заставляли еще больше выкладываться.



«Сегодня публике свои таланты продемонстрировали наши оркестры, хоры, дуэты, трио и многие другие. Все они лауреаты международных и всеукраинских конкурсов. Я думаю, такие детские концерты и праздники под открытым небом станут настоящей изюминкой нашего города», - отметила директор школы.



Отметим, в концерте приняли участие ансамбль оркестрового отдела ДМШ №10, ансамбль народных инструментов «Візерунок», оркестр шумовых инструментов «Золоті дзвіночки», ученицы фортепианного отдела - сестры София и Мария Каменевы, гитарный дуэт братьев Уразовских, ученик оркестрового отдела по классу скрипки Дмитрий Розумный, ученица по классу скрипки Мария Клещевич, фортепианный дуэт Захарий Чумак и Анастасия Свергуненко, хор младших и средних классов и др.



Помимо музыкантов свое творчество продемонстрировали и юные художники, устроившие выставку своих работ. В завершение вечера в небо выпустили голубей и устроили фейерверк.



Справка. История Детской музыкальной школы №10 берет начало в 1929 году, когда в Харькове была основана Рабочая консерватория. После Второй мировой войны учебное заведение было преобразовано в Харьковскую вечернюю музыкальную школу, а позже было разделено на два учебных заведения - на вечернюю школу для подростков и взрослых и детскую музыкальную школу. На протяжении всей своей истории заведение остается одним из центров культурно-просветительской деятельности в районе. Школа принимает активное участие во всех районных, областных и городских мероприятиях. В школе обучаются более 300 учеников, в том числе дети из многодетных семей, дети с особыми потребностями, дети из семей переселенцев. Ученики школы побеждают на различных международных, всеукраинских, областных и других творческих соревнованиях.

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