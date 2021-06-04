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04.06.2021  16:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 5 и 6 июня

Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове

Такую погоду обеспечит задержавшийся над Харьковом малоподвижный высотный циклон с востока, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 5 июня, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью в Харькове без существенных осадков на востоке области ночью небольшой дождь. Днем ​​небольшой дождь, местами по области грозы. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+14°С, днем +17°...+19°С (температура комфорта +16°С).

В воскресенье, 6 июня, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь; местами гроза. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.  Температура воздуха ночью +8°...+13°С, днем +17°...+22°С (температура комфорта +17°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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