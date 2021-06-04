04.06.2021 18:24

Харьков туристический: сколько украинцев хотели бы посетить город (опрос)

83% жителей Украины хотели бы посетить город Харьков с туристическими целями. Такие результаты всеукраинского онлайн-исследования представили в Харьковском пресс-клубе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на результаты всеукраинского онлайн-исследования, представленного 4 июня в Харьковском пресс-клубе.

Исследование было посвящено тому, как воспринимают Харьков местные жители и гости из других городов нашей страны. Одна часть вопросов касалась городских достопримечательный, другая – отношению к Харькову в целом.

Оценки Харькова в основном позитивны. Так, более 80% харьковчан подтвердили, что родной город им «очень нравится» или «скорее нравится». То же самое по отношению к Харькову смогли сказать 65% жителей Украины. Интересно, что лишь 1 харьковчанин из 100 сказал, что ему совершенно не нравится родной город.

“Для нехарьковчан город Харьков ассоциируется, прежде всего, с «первой столицей», красивым городом с его парками. У самих харьковчан похожие ассоциации с родным городом — чистый, красивый, ухоженный”, – отметил Александр Кизилов, один из организаторов исследования, директор Центра социально-гуманитарных исследований.

Исследование продемонстрировало очень высокий туристический потенциал Харькова. 83% жителей других городов Украины хотели бы здесь побывать.

Больше всего туристы хотят просто полюбоваться историческими достопримечательностями Харькова, погулять по городу, его паркам и скверам.

Среди жителей Украины наибольший интерес Харьков вызывает в Центре и на Востоке страны.

Характерно, что уровень симпатий к Харькову зависит от времени последнего посещения города – чем ближе к нынешнему дню побывали у нас гости, тем больше позитивных оценок. Это означает, что Харьков становится лучше с каждым днем.

Данные исследования об имидже Харькова также подтверждают недавние социологические опросы Киевского международного института социологии и компании “SOCIS”, которые показали высокий уровень оценки работы руководителя города Игоря Терехова.

Более подробно с данными обо всех недавних исследованиях по городу Харькову можно ознакомиться на сайте Харьковской социологической сети.

Исследование проведено объединением «Харьковская социологическая сеть» совместно с компанией New Image Marketing Group.

Объем выборочной совокупности составляет 201 житель города Харькова и 465 жителей других областей Украины. Опрос проведен на основании всеукраинской онлайн-панели опросов с помощью платформы Lemur. Сбор данных проведен компанией New Image Marketing Group. Разработка инструментария, обработка и анализ данных выполнены социологами Каразинского университета. Исследование проводилось с 19 по 27 мая 2021 г.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что жители Украины составили рейтинг туристических “магнитов” Харькова.