18.04.2024 14:32 Євген Клочко

5 цікавих місць в Україні, які варто відвідати у квітні-травні

Весна – це час, коли у вихідні не хочеться сидіти вдома, а хочеться гуляти, подорожувати і відкривати для себе нові місця. Макс Узол та Ольга Манько, ведучі тревел-шоу «КАМОН!», яке виходить щосуботи та щонеділі о 22:00 на каналі К1, поділилися цікавими весняними маршрутами для подорожей Україною.

1. Ужгород

«Місто, яке обов’язково варто відвідати у квітні-травні, – це Ужгород, – вважає Ольга Манько. – Це якраз період цвітіння сакур, яких там дуже багато. І в цей час місто просто потопає в рожевому цвіті. Це неймовірна краса і фантастичні краєвиди: сакури в поєднанні зі старою архітектурою. Це унікальний шанс зробити класні фото. Навіть якщо сакури вже відцвітуть, то Ужгород – усе одно дуже зелене місто, тому його треба відвідувати весною.

Там є чимало цікавих локацій. Наприклад, філармонія – дуже красива будівля і зовні, і всередині, з незвичайною ліпниною. В Ужгороді є замок, на території якого також цвітуть сакури. А біля замку розташований скансен – етнографічний музей просто неба зі старовинними українськими хатками, який також потопає в зелені».

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«А ще в Ужгороді висадили пальми, і тепер там можна прогулятися алеєю пальм», – доповнює Макс Узол.

2. Корсунь-Шевченківський каньйон

«Ще один дуже цікавий напрямок – це Черкащина, а саме – Корсунь-Шевченківський каньйон, – розповідає Макс Узол. – Цей канйьон маловідомий, але дуже живописний, тому що там скелі вкриті квітами, мохом, травою. Сам Тарас Шевченко свого часу приїжджав туди, відпочивав, надихався природою і писав свої твори. У Корсунь-Шевченківському каньйоні є палац Лопухіних-Понятовських, який теж варто подивитися. На території цього палацу розбитий парк і розташовано декілька музеїв».

3. Шевченківський гай у Львові

«У Львові, особливо в травневі вихідні, варто відвідати місцевий скансен – Шевченківський гай, де зібрали дуже багато старої архітектури: церкви, дерев’яні сільські хати, які привезли з різних регіонів Західної України, – говорить Макс. – Деякі хати, до речі, старші, ніж США – їх будували декілька сторіч тому, ще за Австро-Угорщини. І найголовніше, що якраз на Великодні свята в Шевченківському гаї проводять гаївки – це народні святкування Великодня, під час яких збирається багато молоді, всі танцюють. Тобто це місце, де поєднані старовинна архітектура і культура».

«Я ще додам про Львів на правах львів'янки, – доповнює Оля. – Я знаю, що багато людей приїжджають у Львів саме на Великдень. І щоб не ходити одними й тими самими стежками по Площі Ринок, то йдіть у Шевченківський гай – це якраз місце, яке варто відвідати на Великдень, бо таких гулянь, які влаштовують у Львові, ви не побачите ніде.

І ще хочу застерегти: будьте обережні у Великодній понеділок. Тому що у Львові це «обливаний понеділок» і тебе просто посеред вулиці можуть облити водою. Це такий стародавній обряд, що символізує очищення: коли тебе обливають водою цього дня, то з тебе змивається все зле, всі гріхи. Це перетворилося зараз на трохи хуліганський рух, тому що молоді люди, підлітки можуть, наприклад, на зупинці залити відро води в маршрутку й облити пасажирів. Чи з балкона на тебе можуть вилити воду. Але це така Великодня традиція».

4. Витачів

«Класне місце під Києвом – Витачів, – розповідає Оля. – Від столиці туди трохи більше години добиратися. Це неймовірні кручі, пагорби над Дніпром, звідки відкривається фантастична панорама на річку з заплавами, з островами посередині. І коли все зеленіє, там просто неймовірний краєвид і неймовірна атмосфера. Також там відкрили сімейну пекарню, де випікають свіженький хліб, роблять смачні десерти. І прикольно, що вони в меню додали унікальні страви, притаманні саме цьому регіону. Наприклад, там можна скуштувати борщ із карасями, який дуже любив Тарас Шевченко».

5. Гайворон

«Ще один дуже крутий, але неочікуваний напрямок – це Кіровоградська область, місто Гайворон, – продовжує Макс. – Тому що там стартує ретротур Гайворонською вузькоколійкою. Ця вузькоколійка була колись найдовшою у Європі. Зараз функціонує лише її частина. І там регулярно проводять туристичні ретротури. Це насправді дуже крутий експірієнс, я б навіть сказав, екзотичний. Це як на Шрі-Ланці – люди катаються на смішному поїзді, фотографуються, коли він робить дугу, і дуже радіють. У Гайвороні приблизно така ж атмосфера.

Ретротур проходить із дуже старими паровозами. Це той момент, коли можна буквально торкнутися історії. До того ж маршрут пролягає по також історичному мосту через Південний Буг. Там роблять зупинку, розпалюють вогнище, готують обіди чи організовують ярмарки. Також у Гайвороні є залізничний музей, де можна побачити старі вагони різного типу – вантажні, пасажирські. Там стоїть декілька найстарших українських паровозів, один із яких навіть на ходу».

Нагадаємо, що харків’яни презентували туристичні маршрути Харківської області для мешканців Івано-Франківщини. Захід відбувся з нагоди відзначення Дня міста Коломиї та державних свят.