26.08.2022 16:30 Віталій Хінєвіч
Харків’яни презентували туристичні маршрути Харківської області для мешканців Івано-Франківщини
Захід відбувся з нагоди відзначення Дня міста Коломиї та державних свят.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що харків’яни відвідали Івано-Франківщину на запрошення Управління культури і туризму Коломийської міської територіальної громади з нагоди відзначення Дня міста Коломиї та державних свят. Мета поїздки-показали колекцію старожитностей Наддніпрянщини і Слобожанщини та розказали про туристичні екскурсійні маршрути Харківської області.
«23 серпня в Музеї історії міста Коломия ми презентували найзатребуваніші серед туристів екскурсійні маршрути Харківщини. Серед них є найрізноманітніші маршрути: культурно-пізнавальні, релігійні, патріотичні, промислові, урбаністичні, інклюзивні, екологічні, історичні, інтерактивні, дитячі, подієві», - розповіла директорка ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» Валентина Холодок.
Зокрема, на підтримку зруйнованого військами рф Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди відбулася віртуальна подорож за дводенним міжрегіональним маршрутом «Стежками мандрівного філософа», який охоплює Харківську, Полтавську та Сумську області.
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