26.08.2022 16:06 Дмитро Колонєй

Зловмисник намагався підкупити харківських поліцейських (фото)

В Харкові очікує на суд чоловік.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру лосудовим розслідуванням встановлено, що у смт Бабаї 51-річний чоловік вирощував на власному подвір‘ї майже 200 кущів конопель. Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці також знайшли близько 10 грамів канабісу.

Чоловік апропонував стороні обвинувачення 500 доларів США за уникнення відповідальності за злочини. До Полтавського районного суду Полтавської області направлено обвинувальний акт