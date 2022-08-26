26.08.2022 16:06 Дмитро Колонєй
Зловмисник намагався підкупити харківських поліцейських (фото)
В Харкові очікує на суд чоловік.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру лосудовим розслідуванням встановлено, що у смт Бабаї 51-річний чоловік вирощував на власному подвір‘ї майже 200 кущів конопель. Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці також знайшли близько 10 грамів канабісу.
Чоловік апропонував стороні обвинувачення 500 доларів США за уникнення відповідальності за злочини.
До Полтавського районного суду Полтавської області направлено обвинувальний акт
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