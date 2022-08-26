    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Зловмисник намагався підкупити харківських поліцейських (фото)
26.08.2022  16:06   Дмитро Колонєй

Зловмисник намагався підкупити харківських поліцейських (фото)

В Харкові очікує на суд чоловік.

Намагався підкупити поліцейських зловмисник на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру лосудовим розслідуванням встановлено, що у смт Бабаї  51-річний чоловік вирощував на власному подвір‘ї майже 200 кущів конопель. Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці також знайшли близько 10 грамів канабісу.
 
Чоловік апропонував стороні обвинувачення 500 доларів США за уникнення відповідальності за злочини.
 
До Полтавського районного суду Полтавської області направлено обвинувальний акт 

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  взятка, наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 Надзвичайні події Полювання за паспортом: харків'янина спіймано на хабарі (фото) 27.07 Надзвичайні події Під Харковом на хабарі спіймали чоловіка 27.06 Надзвичайні події Пьяный водитель пытался подкупить харьковских патрульных (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 