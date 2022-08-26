26.08.2022 15:45 Віталій Хінєвіч
На Північній Салтівці планують встановити зупинку-укриття
У житловому районі Харкова встановлять зупинку-укриття.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що 26 серпня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про намір встановили зупинку-укриття на Північній Салтівці.
За його словами, така зупинка там необхідна, оскільки мікрорайон часто зазнає обстрілів.
Міський голова нагадав, що всього у Харкові обрали перші 25 місць із найбільшим скупченням людей, які чекають на громадський транспорт, щоб встановити безпечні зупинки-укриття.
«Зупинки знаходяться у виробництві. Починаючи з наступного тижня, поступово встановлюватимемо їх у різних районах міста», - повідомив Ігор Терехов.
Нагадаємо, що першу зупинку-укриття у Харкові відкрили
19 серпня. Вона оснащена прямим зв'язком з диспетчером, безкоштовним Wi-Fi, а також екраном, за допомогою якого пасажири можуть побачити транспорт, що під'їжджає.
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