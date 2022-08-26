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26.08.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці планують встановити зупинку-укриття

У житловому районі Харкова встановлять зупинку-укриття.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що 26 серпня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про намір встановили зупинку-укриття на Північній Салтівці.
 
За його словами, така зупинка там необхідна, оскільки мікрорайон часто зазнає обстрілів. 
 
Міський голова нагадав, що всього у Харкові обрали перші 25 місць із найбільшим скупченням людей, які чекають на громадський транспорт, щоб встановити безпечні зупинки-укриття. 
 
«Зупинки знаходяться у виробництві. Починаючи з наступного тижня, поступово встановлюватимемо їх у різних районах міста», - повідомив Ігор Терехов. 
 
Нагадаємо, що першу зупинку-укриття у Харкові відкрили 19 серпня. Вона оснащена прямим зв'язком з диспетчером, безкоштовним Wi-Fi, а також екраном, за допомогою якого пасажири можуть побачити транспорт, що під'їжджає.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, остановка
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