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26.08.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики відновили електропостачання у Дергачах

Внаслідок ворожого обстрілу люди перебували без електроенергії.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківвобленерго».
 
Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу вночі 26 серпня, було знеструмлено 270 споживачів у Дергачах. Як повідомили у Дергачівському районі електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго", енергетики зранку взялися до відновлення мережі та вже протягом трьох годин повернули світло у будинки городян.
 
"Були знеструмлені дві двоповерхівки та будинки приватного сектору. Ремонтна бригада замінила понад 150 метрів пошкодженого проводу та відновила електропостачання для споживачів постраждалого району", - зазначили в обленерго.
 
Працівники Дергачівського РЕМ демонструють справжню мужність та відвагу, відновлюючи електромережі після щоденних прильотів. Вони працюють з ризиком для життя через постійну небезпеку обстрілів.
 
Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, жкх
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