26.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики відновили електропостачання у Дергачах

Внаслідок ворожого обстрілу люди перебували без електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківвобленерго».

Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу вночі 26 серпня, було знеструмлено 270 споживачів у Дергачах. Як повідомили у Дергачівському районі електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго", енергетики зранку взялися до відновлення мережі та вже протягом трьох годин повернули світло у будинки городян.

"Були знеструмлені дві двоповерхівки та будинки приватного сектору. Ремонтна бригада замінила понад 150 метрів пошкодженого проводу та відновила електропостачання для споживачів постраждалого району", - зазначили в обленерго.

Працівники Дергачівського РЕМ демонструють справжню мужність та відвагу, відновлюючи електромережі після щоденних прильотів. Вони працюють з ризиком для життя через постійну небезпеку обстрілів.

Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах.