26.08.2022 15:19 Дмитро Колонєй

Комунальники щодня виконують близько ста заявок від харків'ян

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади дільниці Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Щодня працівники підприємства беруть у роботу близько ста заявок, що надходять від харків'ян. На особливому контролі - будинки, які постраждали під час обстрілів.

Начальник дільниці Шевченківського району Сергій Кікнадзе зазначив, що ремонтники, зокрема, повністю відновили внутрішньобудинкові системи на верхніх поверхах в одному з будинків на пр. Людвіга Свободи. Також було відновлене водопостачання у будинках на вул. Ахсарова та вул. Єсеніна. У найближчих планах - капітальний ремонт системи водовідведення на вул. 23 Серпня.

Сергій Кікнадзе наголосив, що, незважаючи на складний воєнний час, кожна заявка харків'ян обов'язково відпрацьовується. У пріоритеті залишається і належний технічний стан підвальних приміщень, які продовжують слугувати харків'янам укриттями.

«У випадку потреби негайно проводимо ремонт комунікацій та профілактичні заходи. Постійно стежимо за справністю систем зливової каналізації. Зокрема, нещодавно були капітально відремонтовані системи у будинках на пр. Перемоги та вул. Ахсарова», - підсумував начальник дільниці.