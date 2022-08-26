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26.08.2022  14:58   Дмитро Колонєй

Афера з паспортом: в Харкові очікує на суд зловмисник (фото)

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт.

Очікує на суд мошенник за аферу з паспортом в Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року росіянин зустрівся з 41-річним харків’янином з метою отримання паспорта громадянина України з пропискою у м. Донецьк для проведення підривної діяльності на шкоду суверенітету України. 
 
Харків’янин, який у минулому працював податківцем у Донецьку, повідомив, що він зможе вплинути через свої «зв’язки» на осіб, уповноважених на прийняття рішень щодо виготовлення та видачі паспорту. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
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