26.08.2022 14:58 Дмитро Колонєй

Афера з паспортом: в Харкові очікує на суд зловмисник (фото)

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року росіянин зустрівся з 41-річним харків’янином з метою отримання паспорта громадянина України з пропискою у м. Донецьк для проведення підривної діяльності на шкоду суверенітету України.

Харків’янин, який у минулому працював податківцем у Донецьку, повідомив, що він зможе вплинути через свої «зв’язки» на осіб, уповноважених на прийняття рішень щодо виготовлення та видачі паспорту.