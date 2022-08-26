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26.08.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

В Україні пройшла презентація Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Наразі через портал і застосунок Дія українці подали понад 256 тисяч заяв про пошкоджене майно.

Мінцифра
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифру.
 
Повідомляється, що розроблення та впровадження Реєстру пошкодженого та знищеного майна здійснюється Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством розвитку громад та територій. Проєкт реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
 
Наразі через портал і застосунок Дія українці подали понад 256 тисяч заяв про пошкоджене майно. Проте ця цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об’єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр.
 
Фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  реестр
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