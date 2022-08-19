19.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові встановили першу безпечну зупинку громадського транспорту: що всередині

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про особливості нових зупинок-укриття.



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Ігор Терехов повідомив, що у Харкові встановлено першу безпечну зупинку громадського транспорту. Завдяки ній люди, які чекають на транспорт під час повітряної тривоги, можуть перебувати в безпечному місці.

«Це перша зупинка. Місто Харків постійно зазнає обстрілів. У нас були жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках, очікуючи на громадський транспорт. Я обіцяв, що ми зробимо таку зупинку, яка буде так чи інакше безпечна», - повідомив Ігор Терехов.

Також міський голова зазначив, що ці зупинки не зможуть захистити від прямого ракетного влучення.

«Від уламків, від снарядів РСЗВ зупинки-укриття рятуватимуть життя та здоров'я людей», - зазначив Ігор Терехов.

Одночасно в зупинці-укритті може перебувати до 30 осіб.

«Зупинка має модульне рішення. Ми може зменшувати її розміри або збільшувати. Це буде залежати від району та пасажиропотоку, який буде на тій чи іншій зупинці. Безпечна зупинка має Wi-Fi, є телевізор, на якому люди зможуть побачити, коли під'їжджає громадський транспорт. Є також прямий зв'язок із диспетчером. З будь-яких питань люди можуть звертатися до диспетчера», - розповів Ігор Терехов.

Крім цього, Ігор Терехов зазначив, що кожна безпечна зупинка матиме індивідуальний малюнок.

«Місто Харків завжди відрізнявся своїм стилем. Кожна зупинка буде оздоблена малюнком. Це естетика і це також настрій людей»,- резюмував Ігор Терехов.