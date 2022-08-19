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19.08.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

У Слобідському районі рятувальники завершили розбір завалів гуртожитку

Окупанти завдали ракетного удару 18 серпня по житловому будинку у Харкові.

Харків
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що станом на 13:00 було завершено аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого гуртожитку у Слобідському районі Харкова.
 
Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. 9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини.
 
Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина віком 13 років. На місці події  працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.
 
Нагадаємо, 19 серпня - день жалоби у Харкові.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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