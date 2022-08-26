26.08.2022 16:52

Останні дні пляжного сезону: як мати неперевершений вигляд

До завершення пляжного сезону залишились лічені дні. Проте погода обіцяє потішити теплом і сонцем ще тривалий час. Тому можна “вскочити в останній вагон” і встигнути відпочити біля водойми.

Попри неможливість цього року поїхати в улюблену Одесу, Затоку чи Залізний Порт на море, варто не відмовляти собі у релаксі. Якісний відпочинок у хорошій компанії під відкритим сонцем допоможе позбутися стресу, поганого настрою і втоми. Таке проведення часу зарядить енергією для продуктивної роботи і розвантажить психіку. Тому час діставати з шафи улюблений купальник, телефонувати друзям і планувати пляжний відпочинок. Але де і як його організувати?

На сьогодні українці можуть гарно провести час біля місцевих водойм (озер, річок, ставків), якщо це, звісно, безпечно (орієнтуйтеся на поради і рекомендації місцевої влади). В Україні є безліч висококласних заміських комплексів з комфортними умовами і чистою водою. Також завжди безпрограшним варіантом буде релакс біля басейнів. Їх можна знайти чи не у кожному великому місті. А ті, хто зараз за кордоном, можуть вирушити у подорож до найближчого морського побережжя, щоб сповна насолодитися солоною водою, бурхливими хвилями і теплим білосніжним піском. Проте як підготуватися до такого відпочинку, щоб виглядати на всі 100?

Ідеальна гладкість

Це чи не найбільш пріоритетний пункт, щоб виглядати на пляжі бездоганно. Кожна жінка, особливо перед літнім сезоном, намагається позбутися небажаного волосся на тілі будь-яким зручним для неї способом. Хтось є прихильником класичного гоління, але його ефективності вистачає на кілька днів. Хтось обирає лазерну епіляцію, проте ця процедура має ряд протипоказань і відрізняється високою вартістю. Але більшість схиляються до “золотої середини” 一 воскової депіляції. Цей метод є простим у виконанні, тому його з легкістю можна виконати вдома самостійно. Гладенький результат після процедури буде тішити 10-14 днів. До речі, віск можна придбати у будь-якому косметичному магазині, наприклад, https://eva.ua/ua/q-vosk-dlja-depiljacii/. Кожна жінка може обрати той вид воску, який їй зручніший: теплий, касетний, у гранулах чи на смужках. Головне 一 ретельно дотримуватися інструкції.

Догляд за тілом

Щоб шкіра виглядала довершеною навіть у купальнику, варто заздалегідь підготуватися. Для цього потрібно зробити цілий косметичний сеанс. Спочатку зробіть масаж сухою щіткою за схемою “від кінцівок до серця”. Не надто натискайте на щітку, щоб не травмувати шкіру. Це допоможе відлущити ороговілий шар клітин, а також покращить крово- і лімфообіг у тканинах. Після цього прийміть ванну або душ, якісно очистіть шкіру гелем. Потім використайте скраб для тіла, паралельно масуючи тіло руками. Після цього нанесіть зволожувальну олійку, лосьйон або молочко, щоб забезпечити шкіру необхідною вологою перед сонячними ваннами. Готово! Тепер ваша шкіра буде еластичною, пружною і зволоженою. Проте не забувайте про сонцезахист перед засмагою.

Безпека для волосся

Відпочинок під сонцем і купання у водоймах значно погіршують стан волосся, роблять його сухим і ламким. Тому варто подбати про його безпеку. Напередодні варто зробити комплексний догляд для волосся. Розпочніть його зі скрабування шкіри голови масажними рухами. Потім очистіть її шампунем. Далі нанесіть кондиціонер, а після зробіть зволожувальну маску для волосся. Потім з термозахистом виконайте укладання, а перед виходом на вулицю нанесіть спеціальний засіб для волосся з SPF, щоб убезпечити його від шкідливої дії УФ-променів.

Засмага без засмаги

Якщо ваша шкіра не отримала бажаний рівень засмаги за все літо, а ви хочете бути “смуглянкою” на пляжі, варто звернути увагу на спеціальні косметичні засоби для бронзового відтінку шкіри. На сьогодні існує цілий ряд продуктів, які допоможуть досягти бажаного результату. Це і потужні засоби для автозасмаги, які вимагають серйозного підходу та уваги. З ними варто бути обережними, діяти відповідно до інструкції, але саме вони дають 100 % бездоганний результат за умови правильного використання. Є і більш прості засоби, наприклад, пінка, спрей або лосьйон з ефектом засмаги, які дають легкий бронзовий відтінок на шкірі. Щоб отримати насичений результат, їх необхідно наносити кілька разів. Якщо ви вперше хочете скористатися таким засобом, то варто заздалегідь спробувати його на собі, щоб уникнути неприємного результату напередодні відпочинку.

Довершений вигляд обличчя

Перед відпочинком біля водойми і під сонцем варто подбати про вигляд свого обличчя. Звісно, на пляж чи до басейну краще йти без макіяжу, щоб шкіра відпочила і вода не зробила “неприємних сюрпризів” на обличчі. Щоб обличчя виглядало неперевершено, необхідно зробити комплексний догляд напередодні (за 4-6 годин). Розпочніть його з глибокого очищення. Для цього підійде гідрофільна олія, пінка або гель для вмивання. Потім обов’язково тонізуйте шкіру. Далі використайте висококонцентровану сироватку (в ідеалі 一 для глибокого зволоження). Завершіть догляд кремом для обличчя. Перед виходом нанесіть сонцезахисний засіб з високим рівнем SPF (під час відпочинку оновлюйте сонцезахист).

Ці поради допоможуть неперевершено виглядати навіть у спеку після кількагодинного купання і засмагання. Головне 一 забезпечити своєму організму безпечний відпочинок. Тому не нехтуйте сонцезахисними засобами для обличчя, тіла і волосся, уникайте тривалого перебування під сонцем, носіть головний убір, а також не забувайте підтримувати водний баланс. Гарного відпочинку!