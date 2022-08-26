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26.08.2022  17:00   Дмитро Колонєй

Змінилася ціна на капусту: скільки коштує, чому, та що буде далі

Ситуацію навколо популярного овочу пояснюють експерти.

Подешевшала капуста: стало відомо скільки коштує, чому, та що буде далі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today в Україні подешевшала капуста.
 
  • Ще на початку серпня відпускна ціна на капусту була 22-27 грн/кг, а наприкінці літа капусту відвантажують по 10-17 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень капуста зменшила в ціні 35%.
  • Станом на 25 серпня 2022 року кілограм білокачанної капусти коштує в середньому 25,95 грн, тоді як у липні її середня ціна в супермаркетах була 34,17 грн за кг.
 
Вартість капусти в Україні, незважаючи на зниження ціни, в середньому у 2,8 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Однак фермери не виключають, що цей овоч може падати в ціні й надалі.

З чим це пов'язано  

  1. Невисокий попит
  2. Проблеми з якістю
Це змушує українських фермерів знижувати цінник на овоч.
За словами аналітиків, попит на овоч зріс, але через погоду якість овочів цього року низька, тому покупцям доводиться відбирати найкращий урожай.
 
Термін реалізації капусти обмежений, тому супермаркети закуповують невеликі партії, щоби товар швидше розкупили.
 
 
Источник:   Today
 Тэги:  цена, капуста, украина
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