10.06.2021 19:49

Два миллиона убытков: Похождения мошенника в Харькове (ФОТО)

Аферист подделал документы, чтобы присвоить собственность.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Установлено, что мужчина, подделав документы получил право собственности на нежилые помещения цокольного этажа в доме площадью 54,1 кв. м, нанеся имущественный ущерб территориальной общине города Харькова на 650 000 гривен.

Также 24 марта 2020 года подозреваемый, с помощью фальшивых документов, незаконно зарегистрировал и получил право собственности на нежилое здание площадью 504,8 кв. м, нанеся имущественный ущерб государству в размере около 1 500 000 гривен.

Определяется мера пресечения аферисту и вопрос о наложении ареста на имущество последнего с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству.

Мошеннику светит срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.