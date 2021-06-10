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10.06.2021  19:49   

Два миллиона убытков: Похождения мошенника в Харькове (ФОТО)

Аферист подделал документы, чтобы присвоить собственность.

В Харькове мошенник нанес ущерб в 2 миллиона. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве  в особо крупных размерах. 
 
Установлено, что мужчина, подделав документы получил право собственности на нежилые помещения цокольного этажа в доме площадью 54,1 кв. м, нанеся имущественный ущерб территориальной общине города Харькова на 650 000 гривен. 
 
Также 24 марта 2020 года подозреваемый, с помощью фальшивых документов, незаконно зарегистрировал и получил право собственности на нежилое здание площадью 504,8 кв. м, нанеся имущественный ущерб государству в размере около 1 500 000 гривен. 
 
Определяется мера пресечения аферисту и вопрос о наложении ареста на имущество последнего с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству. 
 
Мошеннику светит срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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