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10.06.2021  18:29   

ДТП: В Харькове фура догнала иномарку (ФОТО)

Авария произошла на Полтавском Шляхе в Харькове.

ДТП Харьков: На Полтавском Шляхе столкнулись легковушка и фура
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня 10 июня 2021 года около 16:20 патрульные получили информацию о ДТП на улице Полтавский шлях, 86.
 
Согласно предварительной информации участниками аварии стали автомобили Mazda и Daf. 
 
В результате ДТП никто не пострадал. 
 
Водители составили европротокол. 
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Харькове разгуливает мужчина с гранатой, а накануне, о том, что в Харькове взорвалась граната.
Тэги:  дтп, авария, харьков
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