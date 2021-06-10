Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обыски в Харькове: НАБУ нагрянуло в железнодорожную больницу
10.06.2021  17:37   

Обыски в Харькове: НАБУ нагрянуло в железнодорожную больницу

НАБУ и САП проводят обыски больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра

Как сообщет РЕДПОСТ, ссылаясь на НАБУ, действия санкционированы в рамках расследования по факту завладения должностными лицами АО «Укрзализныци» бюджетными средствами в особо крупных размерах по Программе медгарантий оказания медицинских услуг «Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV 2 », в размере 59933926 гривен, полученных от Национальной службы здоровья Украины. 
 
Предыдущая правовая квалификация совершенных уголовных преступлений ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч. 5 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины.
 
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля 2021 года. 
 
Кроме того, детективы просят обращаться на горячую линию НАБУ (0-800-213-200) лиц, лечившихся в клинических больницах на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра Филиала «Центр охраны здоровья» АО «Украинская железная дорога» на деньги по программе медицинских гарантий по пакету «Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», в период с 30 ноября 2020 до 31 марта 2021 года.
Тэги:  обыски, клиника, харьков, набу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Власть На «Электротяжмаш» нагрянули представители НАБУ 01.07 Медицина Руководителя лабораторного центра Харьковщины вызвали на допрос в НАБУ 24.09 Экономика и промышленность Харьковские айтишники хотят, чтобы проверяющие платили им за простой из собственного кармана
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 