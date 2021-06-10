10.06.2021 17:37

Обыски в Харькове: НАБУ нагрянуло в железнодорожную больницу

НАБУ и САП проводят обыски больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра

Как сообщет РЕДПОСТ , ссылаясь на НАБУ, действия санкционированы в рамках расследования по факту завладения должностными лицами АО «Укрзализныци» бюджетными средствами в особо крупных размерах по Программе медгарантий оказания медицинских услуг «Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV 2 », в размере 59933926 гривен, полученных от Национальной службы здоровья Украины.

Предыдущая правовая квалификация совершенных уголовных преступлений ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч. 5 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, детективы просят обращаться на горячую линию НАБУ (0-800-213-200) лиц, лечившихся в клинических больницах на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра Филиала «Центр охраны здоровья» АО «Украинская железная дорога» на деньги по программе медицинских гарантий по пакету «Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», в период с 30 ноября 2020 до 31 марта 2021 года.