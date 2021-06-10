ДТП: Иномарка залетела под фуру (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, в Харькове - жесткое ДТП.
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ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем град и шквал, 15-20 м/с.
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