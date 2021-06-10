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10.06.2021  17:01   

ДТП: Иномарка залетела под фуру (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Автомобиль залетел под фуру

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, в Харькове - жесткое ДТП.

Около 15:10  10 июня 2021 года на проспекте Гагарина, 106 произошло ДТП. 
 
По предварительной информации водитель автомобиля Renault Logan нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
 
В результате ДТП никто не пострадал. 
 
На водителя автомобиля Renault Logan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передано в суд.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Харькове разгуливает мужчина с гранатой, а накануне, о том, что в Харькове взорвалась граната.

ДТП Харьков: Автомобиль залетел под фуру

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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