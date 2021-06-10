10.06.2021 17:01

ДТП: Иномарка залетела под фуру (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, в Харькове - жесткое ДТП.

Около 15:10 10 июня 2021 года на проспекте Гагарина, 106 произошло ДТП.

По предварительной информации водитель автомобиля Renault Logan нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Renault Logan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передано в суд.