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10.06.2021  16:31   

Арсенал рецидивиста: под Харьковом обнаружен склад оружия (ФОТО)

Любитель оружия под Харьковом вновь сядет на решетку.

Под Харьковом у рецидивиста обнаружен склад оружия. Новости Харькова.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 8 июня 2021 года сотрудники угрозыска и детективы полиции провели  обыск у 38-летнего мужчины.
 
Он уже сидел за подобные делишки (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а теперь регил не нарушать печальную традицию, храня 4 пистолета, карабин, 4 винтовки, 3 глушителя, самодельный патрон калибра 9 мм, более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату, 22 магазина к различным видам оружия, кольца до взрывателя, ударники, порох.
 
Изъятое направлено на экспертизу.
 
Рецидивисту светит срок от 3 до 7 лет тюремного заключения.
 
Также решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
 
Под Харьковом у рецидивиста обнаружен склад оружия. Новости Харькова.
 
Под Харьковом у рецидивиста обнаружен склад оружия. Новости Харькова.
 
Под Харьковом у рецидивиста обнаружен склад оружия. Новости Харькова.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арсенал, рецидивист, харьков, люботин, оружие
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