10.06.2021 16:31

Арсенал рецидивиста: под Харьковом обнаружен склад оружия (ФОТО)

Любитель оружия под Харьковом вновь сядет на решетку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 8 июня 2021 года сотрудники угрозыска и детективы полиции провели обыск у 38-летнего мужчины.

Он уже сидел за подобные делишки (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а теперь регил не нарушать печальную традицию, храня 4 пистолета, карабин, 4 винтовки, 3 глушителя, самодельный патрон калибра 9 мм, более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату, 22 магазина к различным видам оружия, кольца до взрывателя, ударники, порох.

Изъятое направлено на экспертизу.

Рецидивисту светит срок от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Также решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.