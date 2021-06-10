10.06.2021 16:16

Облсовет принял решение передать стадион «Металлист» и клубную инфраструктуру в собственность Харькова

Депутаты областного совета Харьковской области большинством голосов приняли решение о передаче стадиона «Металлист» и всей клубной инфраструктуры в собственность города Харькова. Это решение поддержали большинство депутатов — 78 голосов «за».

Эта инициатива принадлежит руководителю города Игорю Терехову, который официально обратился к руководству области с просьбой передать городу ОСК «Металлист», тренировочную базу и академию.

Перед голосованием на сессии областного совета это решение было согласовано с властями области, Кабинетом Министров Украины, а также одобрено профильными комитетами облсовета и главой области.

«Это без преувеличения историческое решение, мы прошли долгий и сложный путь. — прокомментировал решение областного совета руководитель Харькова Игорь Терехов. — Харьковчанам возвращается большой футбол, возвращается надежда увидеть свой любимый клуб в топовых турнирах. Я признателен депутатам облсовета за такое решение. Ведь Харькову нужны не только стадион и база. Городу нужна детская академия — мы сможем взращивать юные футбольные таланты из наших мальчишек, которыми потом будем гордиться. Харьков сможет принимать игры топовых клубов. В конечном итоге, стадион «Металлист» и клубная инфраструктура должны были обрести реального полноправного владельца, хозяина: пока имущество клуба «блуждало» по разным рукам, созданная к Евро-2012 передовая инфраструктура пришла в упадок, еще немного, и Харьков мог забыть о большом футболе. Вопрос с собственностью требовал срочного решения чтобы сохранить и спасти инфраструктуру от разрушения».

Игорь Терехов отметил, что день передачи инфраструктуры «Металлиста» Харькову войдет в историю как его второй день рождения. Руководитель города выразил уверенность, что теперь восхождение «Металлиста» на былые высоты — вопрос времени.

«Это процесс постепенный. Главное — поддержка болельщиков! Ведь именно полные стадионы и поддержка трибун, слоганы и речевки за «Металлист», радость и гордость за свой клуб — это и есть душа футбола. Мы верим в нашу команду, искренне будем за нее болеть и поддерживать в борьбе за самые высокие турнирные позиции. Теперь, когда клубная инфраструктура сосредоточена в собственности города, инвестор команды «Металлист» Александр Ярославский начнет решать финансовые аспекты деятельности клуба — мы много раз это обсуждали, он готов полностью взять этот вопрос на себя. Больше препятствий на пути «Металлиста» нет, но теперь у нас — города и инвестора — много работы, чтобы Харьков гордился своей топ-командой!», — рассказал Игорь Терехов.

Артур Товмасян, глава Харьковского облсовета, после результативного голосования депутатов отметил, что передача футбольных объектов Харькову — самое верное и своевременное решение, и заявил, что стадион будет использоваться по целевому назначению и не будет приватизирован. Вместе с тем глава Харьковского облсовета выразил уверенность, что решение депутатов вернет в Харьков большой футбол.

Как известно, 23 февраля 2021 года Игорь Терехов заявил о намерении возродить футбольный клуб «Металлист» и заявил о достижении договоренностей о финансировании клуба с бизнесменом Александром Ярославским.

Впоследствии руководитель Харькова Игорь Терехов инициировал обращение к Харьковской областной государственной администрации и областному совету о бесплатной передаче из государственной собственности в коммунальную имущества ФК «Металлист».

«Мы все это имущество должны передать городу Харькову, поскольку именно его нынешнее руководство в лице Игоря Терехова взяло на себя обязательства вместе с Александром Ярославским возродить гордость города и области — футбольный клуб «Металлист». Считаю, что это будет правильным шагом», — прокомментировал передачу клубной инфраструктуры Харькову Артур Товмасян, глава Харьковского облсовета.

В свою очередь Игорь Терехов заверил, что в собственности города клубная инфраструктура получает надежду на возрождение, а вместе с ней и гордость Харькова — его футбольная команда: «О продаже не говорим вообще. Это будет коммунальная собственность города. А играть… Мы найдем разумное решение, чтобы футбольный клуб «Металлист» играл на стадионе «Металлист», чтобы он тренировался на одноименной базе, и футбольная академия будет называться «Металлист». По сути, «Металлист» — это имидж города Харькова. А когда сборная будет играть здесь, то это уже имидж страны», — рассказал руководитель города о влиянии футбола на жизнь и развитие Харькова.