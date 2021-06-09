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09.06.2021  18:17   

В Харькове разгуливает мужчина с гранатой: территорию оцепили (ВИДЕО)

О чрезвычайном событии в Харькове сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Салтовке  гуляет персонал с гранатой. ЧП - на Салтовском шоссе,

141Б. 

На месте куча полицейских, двор оградили лентой.

Подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Харькове взорвалась граната.

Тэги:  чп, граната, харьков, взрыв
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