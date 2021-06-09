В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 9 июня День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 июня Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.