О чрезвычайном событии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Салтовке гуляет персонал с гранатой. ЧП - на Салтовском шоссе,
141Б.
На месте куча полицейских, двор оградили лентой.
Подробностей пока нет.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Харькове взорвалась граната.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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