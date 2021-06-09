Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Тройное ДТП в Харькове: один водитель - в больнице (ФОТО)
09.06.2021  19:13   

Тройное ДТП в Харькове: один водитель - в больнице (ФОТО)

Патрульная полиция уточнила информацию по аварии на Старой Салтовке в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 9 июня 2021 года, около 12:00 на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау произошло ДТП.
 
Согласно предварительной информации участниками аварии стали автомобили: Chevrolet, Volkswagen и Honda.
 
В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя Volkswagen. 
 
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, столкновение, салтовка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия ЧП: В Харькове авто уехало с газовым "пистолетом" - испугаться не успели (ВИДЕО) 09.06 Криминал и происшествия На Новгородской не поделили дорогу два легковых автомобиля (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия В Харькове сбили пешехода (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 