Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 9 июня на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Краснодарской.
Сам момент ДТП
Ранее РЕДПОСТ писал, что 8 июня на Салтовке Volkswagen Polo Sedan не пропустил Toyota Prius на перекрестке. Кадры ДТП попали на камеры видеонаблюдения.
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