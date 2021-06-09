09.06.2021 12:58

В Харькове в результате ДТП автомобиль влетел в киоск (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 9 июня на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Краснодарской.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские Телеграмм-каналы.

По словам очевидцев Chevrolet Aveo не пропустил на главной дороге VW Golf, отчего последнего откинуло на табачный киоск, находящийся на остановке общественного транспорта. Судя по видео, "немцу" добавил при ударе ускорение автомобиль Honda Crosstour, с которым они пересекали перекресток.

К счастью никто из людей на остановке не пострадал, что не скажешь о продавце самого киоска. Скорая, прибывшая на место ДТП, приводила в чувство женщину. Она находилась в шоковом состоянии.

О пострадавших в автомобилях пока не сообщается. Все подробности выясняются.

Сам момент ДТП

Ранее РЕДПОСТ писал, что 8 июня на Салтовке Volkswagen Polo Sedan не пропустил Toyota Prius на перекрестке. Кадры ДТП попали на камеры видеонаблюдения.