09.06.2021 12:17

В Харькове определят сильнейших воркаутеров

Турнир на лучшую команду воркаутеров «Barstylers Workout Cup» - Битва залов 2021» состоится 19 июня в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт команды. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных спортивных залов города. Ребята будут показывать свое мастерство в нескольких возрастных категориях:

Юноши

6-8;

9-11;

12-14;

15-18;

18+ лет.

Девушки

12-15;

16+ лет.

Соревнования будут состоять из двух этапов:

1 этап - соревнования среди представителей воркаут-залов (участники должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений);

2 этап - соревнования в силовой номинации (работа с отягощением на снарядах).

Сборные команды залов (от 20 человек в каждой) будут сражаться за главный кубок турнира. Трофей - переходной, в течение года он будет находиться в спортзале, который одержит победу.

Соревнования пройдут в рамках фитнес-конвенции «FIT DAY Харьков 2021» на стадионе «Металлист». Начало - в 14:00.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

Мероприятие проводится при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.

Напомним, что в харьковской специализированной школе № 132 на улице Новгородской, 1 открыли спортивный комплекс