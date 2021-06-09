09.06.2021 12:17
В Харькове определят сильнейших воркаутеров
Турнир на лучшую команду воркаутеров «Barstylers Workout Cup» - Битва залов 2021» состоится 19 июня в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на сайт команды. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных спортивных залов города. Ребята будут показывать свое мастерство в нескольких возрастных категориях:
Юноши
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6-8;
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9-11;
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12-14;
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15-18;
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18+ лет.
Девушки
Соревнования будут состоять из двух этапов:
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1 этап - соревнования среди представителей воркаут-залов (участники должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений);
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2 этап - соревнования в силовой номинации (работа с отягощением на снарядах).
Сборные команды залов (от 20 человек в каждой) будут сражаться за главный кубок турнира. Трофей - переходной, в течение года он будет находиться в спортзале, который одержит победу.
Соревнования пройдут в рамках фитнес-конвенции «FIT DAY Харьков 2021» на стадионе «Металлист». Начало - в 14:00.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке
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Мероприятие проводится при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
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