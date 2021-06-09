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09.06.2021  12:17   

В Харькове определят сильнейших воркаутеров

Турнир на лучшую команду воркаутеров «Barstylers Workout Cup» - Битва залов 2021» состоится 19 июня в Харькове.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт команды. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных спортивных залов города. Ребята будут показывать свое мастерство в нескольких возрастных категориях: 
 
Юноши
  • 6-8; 
  • 9-11; 
  • 12-14;
  • 15-18;
  • 18+ лет.
 
Девушки 
  • 12-15;
  • 16+ лет.
 
Соревнования будут состоять из двух этапов: 
 
  • 1 этап - соревнования среди представителей воркаут-залов (участники должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений);
  • 2 этап - соревнования в силовой номинации (работа с отягощением на снарядах).
 
Сборные команды залов (от 20 человек в каждой) будут сражаться за главный кубок турнира. Трофей - переходной, в течение года он будет находиться в спортзале, который одержит победу.
 
Соревнования пройдут в рамках фитнес-конвенции «FIT DAY Харьков 2021» на стадионе «Металлист». Начало - в 14:00.
 
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
 
Мероприятие проводится при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
 
Напомним, что в харьковской специализированной школе № 132 на улице Новгородской, 1 открыли спортивный комплекс.
 
Источник:   barstylers
 Тэги:  харьков, воркаут
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