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02.11.2023  15:24   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудуться всеукраїнські змагання з воркауту

Відкрита реєстрація на Workout winter games, які проходитимуть у Харкові.

Відбудуться всеукраїнські змагання Workout winter games у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сімʼї молоді та спорту і команду Barstylers, харківських спортсменів запрошують на онлайн захід Workout winter games.
 
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Учасникам потрібно буде
 
  1. записати відео
  2. надіслати його суддям, які будуть оцінювати виконання вправ. 
 
Захід триватиме до 1 грудня 2023 року. Переможців оголосимо 4 грудня. 
 
Участь можна взяти у наступних номінаціях і вправах:
 
  • Вікова категорія 6-8 років: відтискання від підлоги на максимум. 
  • Вікова категорія 9-11 років: відтискання від підлоги на максимум. 
  • Вікова категорія 12-14 років: підтягування на максимум 
  • Вікова категорія 15-17 років: підтягування та відтискання від підлоги на максимум (відпочинок між вправами 30 сек)
  • Вікова категорія 18+:підтягування на максимум, бруса на максимум та відтискання від підлоги на максимум (відпочинок між вправами по  30 секунд). 
 
Суддів можна знайти в Інстаграм: @al.sworkout, @max_petrachkov, @grandmaster_saint, @vitaliy.shydlovskyi – виключно для харківʼян. 
 
@dima_zheltukhin – для учасників з інших міст України. 
 
Відео приймаються до 01.12.2023. 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, змагання, харків, воркаут
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