02.11.2023 15:24 Дмитро Колонєй
У Харкові відбудуться всеукраїнські змагання з воркауту
Відкрита реєстрація на Workout winter games, які проходитимуть у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сімʼї молоді та спорту і команду Barstylers, харківських спортсменів запрошують на онлайн захід Workout winter games.
Учасникам потрібно буде
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записати відео
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надіслати його суддям, які будуть оцінювати виконання вправ.
Захід триватиме до 1 грудня 2023 року. Переможців оголосимо 4 грудня.
Участь можна взяти у наступних номінаціях і вправах:
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Вікова категорія 6-8 років: відтискання від підлоги на максимум.
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Вікова категорія 9-11 років: відтискання від підлоги на максимум.
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Вікова категорія 12-14 років: підтягування на максимум
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Вікова категорія 15-17 років: підтягування та відтискання від підлоги на максимум (відпочинок між вправами 30 сек)
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Вікова категорія 18+:підтягування на максимум, бруса на максимум та відтискання від підлоги на максимум (відпочинок між вправами по 30 секунд).
Відео приймаються до 01.12.2023.
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