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02.11.2023  15:41   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть керівника підприємства, який допомагав ворогу

Як мешканець Харківщини турбувався про окупантів стало відомо під час спецрозслідування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний очільник двох місцевих підприємств села Підсереднє Великобурлуцької ОТГ Куп'янського району перейшов на бік окупантів:
 
  • вирішив допомагати російській армії;
  • добровільно передав загарбникам пересувний пункт проживання на автопричепі, мішки з піском та залізобетонні конструкції, які зберігалися на території підприємства, для будівництва фортифікаційних військових споруд;
  • віддав окупантам автобус ПАЗ, легковий автомобіль «ВАЗ-2121» та пікап «Mitsubishi L200», а також приміщення майстерні, які використовувалися представниками РФ для ремонту їхньої військової техніки;
  • організував розселення для проживання російських окупантів у будинку культури с. Підсереднє,
  • надав спальні ліжка і організував триразове харчування;
  • отримав у серпні 2022 року від представників держави-агресорки дозвіл на ведення господарської діяльності;
  • переєстрував очолювані ним підприємства за російським законодавством;
  • сплачував податки в казну РФ. 
 
Наразі чоловік переховується від слідства і перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.
 
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Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка заробила сотні тисяч на співпраці з окупантами та втекла.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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