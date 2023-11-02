02.11.2023 15:41 Дмитро Колонєй
На Харківщині розшукують та судитимуть керівника підприємства, який допомагав ворогу
Як мешканець Харківщини турбувався про окупантів стало відомо під час спецрозслідування.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний очільник двох місцевих підприємств села Підсереднє Великобурлуцької ОТГ Куп'янського району перейшов на бік окупантів:
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вирішив допомагати російській армії;
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добровільно передав загарбникам пересувний пункт проживання на автопричепі, мішки з піском та залізобетонні конструкції, які зберігалися на території підприємства, для будівництва фортифікаційних військових споруд;
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віддав окупантам автобус ПАЗ, легковий автомобіль «ВАЗ-2121» та пікап «Mitsubishi L200», а також приміщення майстерні, які використовувалися представниками РФ для ремонту їхньої військової техніки;
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організував розселення для проживання російських окупантів у будинку культури с. Підсереднє,
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надав спальні ліжка і організував триразове харчування;
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отримав у серпні 2022 року від представників держави-агресорки дозвіл на ведення господарської діяльності;
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переєстрував очолювані ним підприємства за російським законодавством;
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сплачував податки в казну РФ.
Наразі чоловік переховується від слідства і перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.
Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
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