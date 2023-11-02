02.11.2023 15:41 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть керівника підприємства, який допомагав ворогу

Як мешканець Харківщини турбувався про окупантів стало відомо під час спецрозслідування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний очільник двох місцевих підприємств села Підсереднє Великобурлуцької ОТГ Куп'янського району перейшов на бік окупантів:

вирішив допомагати російській армії;

добровільно передав загарбникам пересувний пункт проживання на автопричепі, мішки з піском та залізобетонні конструкції, які зберігалися на території підприємства, для будівництва фортифікаційних військових споруд;

віддав окупантам автобус ПАЗ, легковий автомобіль «ВАЗ-2121» та пікап «Mitsubishi L200», а також приміщення майстерні, які використовувалися представниками РФ для ремонту їхньої військової техніки;

організував розселення для проживання російських окупантів у будинку культури с. Підсереднє,

надав спальні ліжка і організував триразове харчування;

отримав у серпні 2022 року від представників держави-агресорки дозвіл на ведення господарської діяльності;

переєстрував очолювані ним підприємства за російським законодавством;

сплачував податки в казну РФ.

Наразі чоловік переховується від слідства і перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

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Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.