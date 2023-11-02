У Харкові медики та рятувальники доставили пацієнтку до лікарні

Завдяки налагодженій комунікації між екстреними службами було успішно евакуйовано та шпиталізовано хвору до лікувального закладу.
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Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
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