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02.11.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові медики та рятувальники доставили пацієнтку до лікарні

Завдяки налагодженій комунікації між екстреними службами було успішно евакуйовано та шпиталізовано хвору до лікувального закладу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
1 листопада надійшов екстрений виклик бригаді ЕМД №406 до жінки 63 років і по прибуттю було прийнято рішення про ургентну госпіталізацію через важкий стан пацієнтки.
 
На цей раз самотужки здійснити транспортування хворої до автівки швидкої не вийшло, тому було негайно долучено підрозділи ДСНС. Хвору було шпиталізовано до лікарні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські медики врятували чоловіка від смерті.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  медицина, харків
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