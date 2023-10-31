31.10.2023 21:01 Дмитро Колонєй
У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади
Змагання у Харкові проводилася у восьми видах спорту.
У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у Харкові відбулося урочисте нагородження переможців та призерів спартакіади «Битва Департаментів, КП та районних адміністрацій міста-героя Харкова».
У змаганнях взяли участь 620 комунальників. Спартакіада проводилася в кілька етапів:
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футзал,
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пляжний волейбол,
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кіберспорт,
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боулінг,
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більярд,
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настільний теніс,
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бадмінтон та
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шахи.
Переможців і призерів змагань нагородив міський голова Ігор Терехов. Очільник міста зазначив, що, попри важкі часи, важливо приділяти час активностям, відпочинку та відновленню, а також подякував учасникам за продовження добрих традицій, започаткованих у місті ще до повномасштабної війни.
«Неважливо, хто яке місце посів. Головне, що ви взяли участь у змаганнях, адже це гарний настрій і командний дух», - сказав у вітальному слові Ігор Терехов.
У загальнокомандному заліку
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третє місце п'єдесталу зайняла команда Адміністрації Салтівського району,
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на другу сходинку піднялася команда КП «Харківводоканал»,
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переможцями спартакіади стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту.
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