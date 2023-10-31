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31.10.2023  21:01   Дмитро Колонєй

У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади

Змагання у Харкові проводилася у восьми видах спорту.


У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові відбулося урочисте нагородження переможців та призерів спартакіади «Битва Департаментів, КП та районних адміністрацій міста-героя Харкова».
 
У змаганнях взяли участь 620 комунальників. Спартакіада проводилася в кілька етапів:
  • футзал,
  • пляжний волейбол,
  • кіберспорт,
  • боулінг,
  • більярд,
  • настільний теніс,
  • бадмінтон та
  • шахи. 
 
Переможців і призерів  змагань нагородив міський голова Ігор Терехов. Очільник міста зазначив, що, попри важкі часи, важливо приділяти час активностям, відпочинку та відновленню, а також подякував учасникам за продовження добрих традицій, започаткованих у місті ще до повномасштабної війни. 
 
Нагородили переможців та призерів спартакіади Битва Департаментів у Харкові
 
Нагородили переможців та призерів спартакіади Битва Департаментів у Харкові
 
Нагородили переможців та призерів спартакіади Битва Департаментів у Харкові
 
«Неважливо, хто яке місце посів. Головне, що ви взяли участь у змаганнях, адже це гарний настрій і командний дух», - сказав у вітальному слові Ігор Терехов. 
 
Нагородили переможців та призерів спартакіади Битва Департаментів у Харкові
 
У загальнокомандному заліку
  • третє місце п'єдесталу зайняла команда Адміністрації Салтівського району,
  • на другу сходинку піднялася команда КП «Харківводоканал»,
  • переможцями спартакіади стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, спорт, харків, спартакіада, нагородження
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