31.10.2023 21:01 Дмитро Колонєй

У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади

Змагання у Харкові проводилася у восьми видах спорту.



У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Харкові відбулося урочисте нагородження переможців та призерів спартакіади «Битва Департаментів, КП та районних адміністрацій міста-героя Харкова».

У змаганнях взяли участь 620 комунальників. Спартакіада проводилася в кілька етапів:

футзал,

пляжний волейбол,

кіберспорт,

боулінг,

більярд,

настільний теніс,

бадмінтон та

шахи.

Переможців і призерів змагань нагородив міський голова Ігор Терехов. Очільник міста зазначив, що, попри важкі часи, важливо приділяти час активностям, відпочинку та відновленню, а також подякував учасникам за продовження добрих традицій, започаткованих у місті ще до повномасштабної війни.

«Неважливо, хто яке місце посів. Головне, що ви взяли участь у змаганнях, адже це гарний настрій і командний дух», - сказав у вітальному слові Ігор Терехов.

У загальнокомандному заліку

третє місце п'єдесталу зайняла команда Адміністрації Салтівського району,

на другу сходинку піднялася команда КП «Харківводоканал»,

переможцями спартакіади стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту.