31.10.2023 21:24

Мобільний клас безпеки подорожує закладами освіти Харкова (фото)

З 20 жовтня Харковом курсує мобільний клас безпеки, в якому діти можуть дізнатися про дії в різних небезпечних для життя ситуаціях.





"Сьогодні на базі тринадцятого ліцею було проведено вже друге виїздне заняття, на тему пожежної безпека вдома. Це дуже актуальна тема, тому що онлайн навчання продовдужться і дітки знаходяться вдома, і дуже багато небезпек на них чатує" - розповідає Анастасія Коліщак, провідний інспектор відділу з запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району ГУ ДСНС України в Харківській області. "Сьогодні на базі тринадцятого ліцею було проведено вже друге виїздне заняття, на тему пожежної безпека вдома. Це дуже актуальна тема, тому що онлайн навчання продовдужться і дітки знаходяться вдома, і дуже багато небезпек на них чатує" - розповідає Анастасія Коліщак, провідний інспектор відділу з запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району ГУ ДСНС України в Харківській області.

Лекції проводять різні фахівці – сапери, поліцейські, пожежники, психологи. Сьогодні учні поспілкувалися з представниками ДСНС та ювенальної поліції, повідомляє РЕДПОСТ

Мультимедійний екран, стенди, демонстраційний матеріал, інтерактивні ігри і безпосередній комунікаційний контакт з учнями – все це в комплексі сприяє засвоєнню отриманої інформації.

Головна мета проекту, говорять фахівці, підвищення культури безпеки. Діти отримують в ігровій формі навички поводження в екстрених ситуаціях.

У разі оголошення тривоги учні разом з викладачами переходять до укриття.

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