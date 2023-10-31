    
Главная Фото Освіта Мобільний клас безпеки подорожує закладами освіти Харкова (фото)
31.10.2023  21:24   

Мобільний клас безпеки подорожує закладами освіти Харкова (фото)

З 20 жовтня Харковом курсує мобільний клас безпеки, в якому діти можуть дізнатися про дії в різних небезпечних для життя ситуаціях.

Харків, ДСНС, діти, школа

"Сьогодні на базі тринадцятого ліцею було проведено вже друге виїздне заняття, на тему пожежної безпека вдома. Це дуже актуальна тема, тому що онлайн навчання продовдужться і дітки знаходяться вдома, і дуже багато небезпек на них чатує" - розповідає Анастасія Коліщак, провідний інспектор відділу з запобігання надзвичайних ситуацій по Холодногірському району ГУ ДСНС України в Харківській області.
 
Лекції проводять різні фахівці – сапери, поліцейські, пожежники, психологи. Сьогодні учні поспілкувалися з представниками ДСНС та ювенальної поліції, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Мультимедійний екран, стенди, демонстраційний матеріал, інтерактивні ігри і безпосередній комунікаційний контакт з учнями – все це в комплексі сприяє засвоєнню отриманої інформації.
 
Головна мета проекту, говорять фахівці, підвищення культури безпеки. Діти отримують в ігровій формі навички поводження в екстрених ситуаціях. 
 
У разі оголошення тривоги учні разом з викладачами переходять до укриття. 

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, урок, діти, мобільний клас безпеки, дснс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.10 Спорт У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади 31.10 Надзвичайні події У Харкові судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон 31.10 Армія Окупанти на Харківщині посилили авіаудари та атаки на позиції ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 