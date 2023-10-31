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31.10.2023  20:31   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон

У Харкові чекає на суд організатор протизаконних «схем».

Судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру 34-річнй мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон. 
 
  • Перший механізм полягав у тому, що обвинувачений організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США. 
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  • За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії щодо відстрочки від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США. 
Крім того, чоловік проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ними військово-лікарської комісії. 
 
У серпні 2023 року правоохоронці викрили ділка за місцем його проживання у смт Високий. 
 
Судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон. Новини Харкова
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. 
 
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон. 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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