31.10.2023 20:31 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть благодійника, який відправляв ухилянтів за кордон

У Харкові чекає на суд організатор протизаконних «схем».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру 34-річнй мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Перший механізм полягав у тому, що обвинувачений організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США.

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За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії щодо відстрочки від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США.

Крім того, чоловік проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ними військово-лікарської комісії.

У серпні 2023 року правоохоронці викрили ділка за місцем його проживання у смт Високий.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.