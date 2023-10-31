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31.10.2023  20:02   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині посилили авіаудари та атаки на позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари та атаки на позиції ЗСУ окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога на Харківщині зазнали  селища Уди, Ветеринарне, Гатище.
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 31 жовтня.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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