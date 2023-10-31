31.10.2023 20:02 Дмитро Колонєй
Окупанти на Харківщині посилили авіаудари та атаки на позиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога на Харківщині зазнали селища Уди, Ветеринарне, Гатище.
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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 31 жовтня.
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