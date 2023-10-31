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31.10.2023  19:28   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих соціальних працівників Харкова

Урочистий прийом з нагоди Дня працівника соціальної сфери пройшов у Харкові.


Ігор Терехов відзначив кращих соціальних працівників Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, з прийдешнім професійним святом соцпрацівників привітав мер Харкова Ігор Терехов, якиц подякував їм за роботу у важких умовах воєнного часу та вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
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«Я розумію, наскільки тяжка ця робота, особливо під час війни. Вашої турботи і підтримки потребують багато харків'ян - літні люди, діти, які втратили батьків, вимушені переселенці. І я дуже вдячний вам за те, що ви зараз у Харкові і продовжуєте виконувати свою надважливу місію», - наголосив Ігор Терехов.
 
Відзначив кращих соціальних працівників Харкова Ігор Терехов
 
Відзначив кращих соціальних працівників Харкова Ігор Терехов
 
Нагадаємо, День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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