31.10.2023 19:28 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих соціальних працівників Харкова

Урочистий прийом з нагоди Дня працівника соціальної сфери пройшов у Харкові.



Ігор Терехов відзначив кращих соціальних працівників Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, з прийдешнім професійним святом соцпрацівників привітав мер Харкова Ігор Терехов, якиц подякував їм за роботу у важких умовах воєнного часу та вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.

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«Я розумію, наскільки тяжка ця робота, особливо під час війни. Вашої турботи і підтримки потребують багато харків'ян - літні люди, діти, які втратили батьків, вимушені переселенці. І я дуже вдячний вам за те, що ви зараз у Харкові і продовжуєте виконувати свою надважливу місію», - наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада.