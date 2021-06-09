09.06.2021 11:54

В Харьковской школе открыли современный спортивный комплекс

До 25 июня залы спорткомплекса будут открыты для детей, посещающих летные школьные лагеря, а с начала нового учебного года будет полноценно функционировать.



// РЕДПОСТ

В харьковской специализированной школе № 132 на улице Новгородской, 1 открыли спортивный комплекс, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события.



Работы по строительству спорткомплекса продолжались два года, отметил присутствующий на открытии исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Он выразил надкежду, что ученикам понравится заниматься физкультурой в таком современном центре.



В центре 5 залов: для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, гимнастикой и скалолазанием. В скором времени по запросам учеников здесь поставят ещё и шахматные столы.



В спортивном комплексе будут заниматься все классы с 1-го по 11-й, кроме того для детей из других школ и районов здесь откроют секции и кружки.

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