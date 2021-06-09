До 25 июня залы спорткомплекса будут открыты для детей, посещающих летные школьные лагеря, а с начала нового учебного года будет полноценно функционировать.
В харьковской специализированной школе № 132 на улице Новгородской, 1 открыли спортивный комплекс, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события.
Работы по строительству спорткомплекса продолжались два года, отметил присутствующий на открытии исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Он выразил надкежду, что ученикам понравится заниматься физкультурой в таком современном центре.
В центре 5 залов: для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, гимнастикой и скалолазанием. В скором времени по запросам учеников здесь поставят ещё и шахматные столы.
В спортивном комплексе будут заниматься все классы с 1-го по 11-й, кроме того для детей из других школ и районов здесь откроют секции и кружки.
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