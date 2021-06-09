Главная Новости Харькова Образование В Харьковской школе открыли современный спортивный комплекс
09.06.2021  11:54   

В Харьковской школе открыли современный спортивный комплекс

До 25 июня залы спорткомплекса будут открыты для детей, посещающих летные школьные лагеря, а с начала нового учебного года будет полноценно функционировать.


// РЕДПОСТ

В харьковской специализированной школе № 132 на улице Новгородской, 1 открыли спортивный комплекс, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события.

Работы по строительству спорткомплекса продолжались два года, отметил присутствующий на открытии исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он выразил надкежду, что ученикам понравится заниматься физкультурой в таком современном центре.

В центре 5 залов: для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, гимнастикой и скалолазанием. В скором времени по запросам учеников здесь поставят ещё и шахматные столы.

В спортивном комплексе будут заниматься все классы с 1-го по 11-й, кроме того для детей из других школ и районов здесь откроют секции и кружки.

Фотогалерея

Тэги:  школа, спорткомплекс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Образование Выпускники 2021, Харьков. Только фотографии   05.06 Концерты, фестивали В сквере «Стрелка» юные харьковские музыканты устроили большой концерт (ФОТО)   01.06 Образование В харьковской школе-интернат №14 открыли обновленный стадион (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 