09.06.2021 13:18

Лобовое ДТП в Харькове: машины разбросало на десятки метров (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 9 июня на перекрестке улицы Киргизской с проспектом Льва Ландау произошло лобовое столкновение двух иномарок.



// Патрульная полиция

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого утра, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Участниками столкновения на перекрестке улицы Киргизской и проспекта Льва Ландау стали легковой автомобиль Lexus RX 570 и микроавтобус Renault.

По словам очевидцев, столкновение было лобовым, после этого автомобили разъехались на десятки метров друг от друга.

Медики скорой помощи госпитализировали пострадавших с места ДТП. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и пассажир из автомобиля Renault.

Напомним, вечером 8 июня на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Prius. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Подробности происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.