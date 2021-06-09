Утром 9 июня на перекрестке улицы Киргизской с проспектом Льва Ландау произошло лобовое столкновение двух иномарок.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого утра, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Участниками столкновения на перекрестке улицы Киргизской и проспекта Льва Ландау стали легковой автомобиль Lexus RX 570 и микроавтобус Renault.
По словам очевидцев, столкновение было лобовым, после этого автомобили разъехались на десятки метров друг от друга.
Медики скорой помощи госпитализировали пострадавших с места ДТП. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и пассажир из автомобиля Renault.
Напомним, вечером 8 июня на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Prius. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
Подробности происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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