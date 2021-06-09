09.06.2021 13:46

В Харькове сбили пешехода (ВИДЕО)

Авария произошла на пешеходном переходе.



// YouTube

Днем 9 июня на пешеходном переходе в Харькове сбили женщину, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла на улице Плехановской, наделеко от ДК «Металлист».

На кадрах видео, опубликованного очевидцами, можно увидеть, что пострадавшая без движения лежит на проезжей части перед переходом. Недалеко – колесо автомобиля, следы торможения шин и автомобиль Volkswagen.



Рядом собрались прохожие. Ждут скорую и полицию.

«Честно говоря я сидя дома услышала скрип тормозов и жёсткий удар! Выглянув с окна офигела(», – прокомментировала видео одна из пользователей Телеграма.

Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером 31 мая на Алексеевке на пешеходном переходе возле перекрестка улиц Ахсарова и Монтажной сбили женщину. Водитель на авто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.



