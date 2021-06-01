01.06.2021 08:22

В Харькове сбили пешехода напротив супермаркета (ВИДЕО)

Водитель скрылся с места происшествия.



// YouTube

Вечером 31 мая на Алексеевке на пешеходном переходе сбили женщину, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Наезд произошел около 21.50 на пешеходном переходе напротив супермаркета АТБ на перекрестке улиц Ахсарова и Монтажной.

По словам очевидцев, женщина почти перешла дорогу, как ее сбил серо-золотистый автомобиль Daewoo Lanos.

Водитель на авто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Помощь пострадавшей оказывали сотрудники скорой медицинской помощи.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что в результате ДТП пострадала 60-летняя жительница района, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Она получила ушиб колена.



Водитель, скрывшийся с места ДТП, разыскивается.

Факт события зарегистрирован в Едином учете территориального подразделения полиции.

Напомним, вечером субботы, 29 мая, на пешеходном переходе в районе Южного вокзала по улице Полтавский шлях был сбит мужчина.