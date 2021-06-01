01.06.2021 08:53

Аварийное отключение воды в Харькове 1 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 309-б (п. №2, стояк) до 20:00 1 июня.; ул. Мироносицкая, 13/5 до 17:00 1 июня;

ул. Молодежная (пос. Лесной) (ч/с), ул. Весенняя (пос. Лесной) (ч/с) до 20:00 1 июня.



Московский район:

Салтовское, 141-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1, стояк) до 17:00 1 июня.



Немышлянский район:

б-р Академика Юрьева, 15 (п. №2) до 17:00 1 июня;

ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк) до 20:00 1 июня.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 1 июня.



Основянский район:

ул. Чугуевская, 29 (спаренный стояк) до 17:00 1 июня.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), пер. Зерновой, 5-в (п. №3) до 17:00 1 июня.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 17 (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 10 (п. №1) до 17:00 1 июня;

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 1 июня.

Как ранее писал РЕДПОСТ, в части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.