31.05.2021 18:32

В Харькове в двух районах частично не будет газа. Список улиц

В части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Горсовета, АО «Харьковгоргаз» сегодня, 31 мая 2021 года, проводит ремонтные работы на распределительных газопроводах в Новобаварском и Московском районах.

Они провдятся в рамках подготовки газовых сетей к отопительному сезону.

В Московском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе низкого давления.

В связи с этим с 31 мая 2021 года временно прекращено газоснабжение по следующим адресам:

ул. Владислава Зубенко, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 36-а, 38, 40, 40-а;

пр. Тракторостроителей, 67, 69, 69-а, 71, 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-д, 77, 77-а, 79/42, 79/42а.

Также проводятся работы по ликвидации утечки газа на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.

Ввиду этого с 31 мая по 4 июня 2021 года приостановлено газоснабжение на территории, ограниченной ул. Дачной, пер. Утренним, ул. Гуковской, пер. Керченским, ул. Шепетовской и др.

Со списком всех адресов можно ознакомиться здесь

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.