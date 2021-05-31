Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове в двух районах частично не будет газа. Список улиц
31.05.2021  18:32   

В Харькове в двух районах частично не будет газа. Список улиц

В части Новобаварского и Московского районов временно прекращено газоснабжение.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Горсовета, АО «Харьковгоргаз» сегодня, 31 мая 2021 года, проводит ремонтные работы на распределительных газопроводах в Новобаварском и Московском районах.
 
Они провдятся в рамках подготовки газовых сетей к отопительному сезону.
 
В Московском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе низкого давления.
 
В связи с этим с 31 мая 2021 года временно прекращено газоснабжение по следующим адресам:
 
  • ул. Владислава Зубенко, 34,  34-а, 34-б, 34-в, 36, 36-а, 38, 40, 40-а;
  • пр. Тракторостроителей, 67, 69, 69-а, 71, 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-д, 77, 77-а, 79/42, 79/42а.
 
Также проводятся работы по ликвидации утечки газа на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.
 
Ввиду этого с 31 мая по 4 июня 2021 года приостановлено газоснабжение на территории, ограниченной ул. Дачной, пер. Утренним, ул. Гуковской, пер. Керченским, ул. Шепетовской и др.
 
Со списком всех адресов можно ознакомиться здесь.
 
Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.
 
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
 
 
Тэги:  отопительный сезон, харковгоргаз, харьков, ремонт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 ЖКХ Рекордный масштаб: В Харькове планируют заменить 100 километров труб 19.05 ЖКХ В Харькове готовят к отопительному сезону дороги, ливневки и снегоуборочную технику 17.05 Дороги и транспорт По улице Культуры в Харькове нельзя будет проехать до конца июля
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 