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31.05.2021  18:15   

Семейный подряд: в Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками (ФОТО)

Всего разоблаченной группе наркодельцов инкриминируется 4 эпизода преступной деятельности.

В Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции в Харьковской области.
 
Следователи установили, что в начале прошлого года 31-летняя жительница Киевской области создала схему сбыта метадона наркозависимым. По словам правоохранителей, к незаконной деятельности она привлекла двух знакомых харьковчанок - 36-летнюю гражданку и ее 64-летнюю мать.
 
Организатор преступного бизнеса лично контролировала поставки метадона в большом количестве с помощью постовых отправлений и по почте передавала наркотик двум другим участницам группировки. Те, в свою очередь,  расфасовывали наркотики на дозы и делали "закладки". Оплата за запрещенный товар производилась с помощью электронной платежной системы.
 
В Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками
 
В ходе досудебного расследования полицейские изъяли более 50 граммов метадона.
 
Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
31 мая следователи направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы. Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, в Харькове правоохранители разрушили наркоимперию, в которую входили четыре женщины в возрасте от 26 до 64 лет. Помимо найденных наркотиков у женщин обнаружили арбалет, автомат, пистолеты, гранаты.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  метадон, харьков
 
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