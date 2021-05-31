31.05.2021 18:15

Семейный подряд: в Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками (ФОТО)

Всего разоблаченной группе наркодельцов инкриминируется 4 эпизода преступной деятельности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили, что в начале прошлого года 31-летняя жительница Киевской области создала схему сбыта метадона наркозависимым. По словам правоохранителей, к незаконной деятельности она привлекла двух знакомых харьковчанок - 36-летнюю гражданку и ее 64-летнюю мать.

Организатор преступного бизнеса лично контролировала поставки метадона в большом количестве с помощью постовых отправлений и по почте передавала наркотик двум другим участницам группировки. Те, в свою очередь, расфасовывали наркотики на дозы и делали "закладки". Оплата за запрещенный товар производилась с помощью электронной платежной системы.

В ходе досудебного расследования полицейские изъяли более 50 граммов метадона.

Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления.

31 мая следователи направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы. Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.