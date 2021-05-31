31.05.2021 17:50

Атлетика. Харьковчане успешно выступили на чемпионате мира

Харьковские спортсмены завоевали медали мирового первенства в Ташкенте.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, малую золотую медаль на престижных состязаниях в Узбекистане в категории до 89 кг завоевал Олег Николаенко.

Своего успеха ьон добился в рывке, показав лучший результат 158 кг.

В толчке успех ему не сопутствовал. Взяв вес в 158 кмилограмм, он занял шестое место.

По сумме двоеборья Олег Николаенко с результатом 339 кг стал бронзовым призером чемпионата.

В отличие от Николаенко, его земляк Максим Москвин (категория до 81кг) отличился именно в толчке.

Взяв 177 кг., он стал обладателем «малого серебра».

А вот выступление в рывке у него не сложилось - он занял девятое место (138 кг), а по сумме двоеборья 315 кг (6-е место).

Победу в этой весовой получил Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана (343 кг).

В соревнованиях среди юниорок харьковчанки Алина Захарченко и Светлана Самуляк, которые выступали в весовой категории до 59кг, заняли, соответственно, четвертое и восьмое место.