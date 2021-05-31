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31.05.2021  17:50   

Атлетика. Харьковчане успешно выступили на чемпионате мира

Харьковские спортсмены завоевали медали мирового первенства в Ташкенте.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, малую золотую медаль на престижных состязаниях в Узбекистане в категории до 89 кг завоевал Олег Николаенко.
 
Своего успеха ьон добился в рывке, показав лучший результат 158 кг.
 
В толчке успех ему не сопутствовал. Взяв вес в 158 кмилограмм, он занял шестое место.
 
По сумме двоеборья Олег Николаенко с результатом 339 кг стал бронзовым призером чемпионата.
 
В отличие от Николаенко, его земляк Максим Москвин (категория до 81кг) отличился именно в толчке.
 
Взяв 177 кг., он стал обладателем «малого серебра».
 
А вот выступление в рывке у него не сложилось - он занял девятое место (138 кг), а по сумме двоеборья 315 кг (6-е место).
 
Победу в этой весовой получил Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана (343 кг).
 
В соревнованиях среди юниорок харьковчанки Алина Захарченко и Светлана Самуляк, которые выступали в весовой категории до 59кг, заняли, соответственно, четвертое и восьмое место.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  атлетика, чемпионы и призеры, харьков, спорт
 
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