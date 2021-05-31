31.05.2021 17:00

До 17 000 гривен: Рада предлагает штрафовать за списывание

Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается наказывать недобросовестных студентов за плагиат дипломов и научных работ.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде №5461 от 05.05.2021 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно усиления ответственности за нарушение принципов академической добропорядочности.

После скандальной защиты кандидатской диссертации депутатом Ильёй Кивой, соавтор проекта закона, народный депутат Инна Совсун на своей фейсбук-странице отметила , что продажа академических произведений вредит образованию, науке и обществу в целом.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать как продавцов работ, так и покупателей. За первое нарушение придется заплатить от 850 до 5100 гривен, за повторное в течение года - от 8500 до 17000 гривен.

Какие последствия могут возникнуть у таких "заказчиков"?

По словам Инны Совсун, это лишение ученой степени или ученого звания, запрет занимать определенные должности, незачет за курс.

В то же время в законопроекте не уточняется, как именно будут выявляться факты плагиата в научных работах.

Насколько этот законопроект важен для Харькова, покажет время, ведь Первая столица является крупным студенческим центром.

Напомним, еще в 2019 году в Министерстве образования Украины предложили лишать дипломов всех, у кого обнаружат плагиат, даже после защиты дипломной работы.