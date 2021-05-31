Главная Новости Харькова Образование До 17 000 гривен: Рада предлагает штрафовать за списывание
31.05.2021  17:00   

До 17 000 гривен: Рада предлагает штрафовать за списывание

Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается наказывать недобросовестных студентов за плагиат дипломов и научных работ.

Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде №5461 от 05.05.2021 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно усиления ответственности за нарушение принципов академической добропорядочности.
 
После скандальной защиты кандидатской диссертации депутатом Ильёй Кивой, соавтор проекта закона, народный депутат Инна Совсун на своей фейсбук-странице отметила, что продажа академических произведений вредит образованию, науке и обществу в целом.
 
Авторы законопроекта предлагают штрафовать как продавцов работ, так и покупателей. За первое нарушение придется заплатить от 850 до 5100 гривен, за повторное в течение года - от 8500 до 17000 гривен. 
 
Какие последствия могут возникнуть у таких "заказчиков"?
 
По словам Инны Совсун, это лишение ученой степени или ученого звания, запрет занимать определенные должности, незачет за курс.
 
В то же время в законопроекте не уточняется, как именно будут выявляться факты плагиата в научных работах. 
 
Насколько этот законопроект важен для Харькова, покажет время, ведь Первая столица является крупным студенческим центром.
 
Напомним, еще в 2019 году в Министерстве образования Украины  предложили лишать дипломов всех, у кого обнаружат плагиат, даже после защиты дипломной работы.
 
Тэги:  харьков, студенты
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.05 Криминал и происшествия Вандализм в центре Харькова: на Сумской дерзко похулиганили подростки (ВИДЕО) 31.05 ЖКХ В Харькове в двух районах частично не будет газа. Список улиц 31.05 Криминал и происшествия Семейный подряд: в Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 