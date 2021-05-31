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31.05.2021  18:54   

В саду Шевченко прошел детский праздник (ВИДЕО)

На центральной аллее сада состоялся парад сказочных героев. Дети увидели персонажей любимых мультфильмов и книг - Аладдина, Малефисенту.
 
По инициативе Игоря Терехова в парках Харькова устроили флешмоб - «Город твоей суперсилы». На праздничных локациях дети оставляют на бумаге следы своих красочных ладошек.
 
"Такие эмоции, которые бушуют здесь сегодня в саду Шевченко, они не бушевали никогда. И этот, знаете, супер-парад супер-героев – это нечто. Дети рады, родители рады. И самое главное, что всюду звучит: мы любим Харьков!", - сообщил на празднике и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в День защиты детей по центральной аллее парка пройдет парад, в котором примут участие дети из детдомов, школ, дети защитников Украины и полицейских, воспитанники творческих коллектива города.

Тэги:  дети, праздник, сад шевченко
 
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