31.05.2021 18:54

В саду Шевченко прошел детский праздник (ВИДЕО)

На центральной аллее сада состоялся парад сказочных героев. Дети увидели персонажей любимых мультфильмов и книг - Аладдина, Малефисенту.

По инициативе Игоря Терехова в парках Харькова устроили флешмоб - «Город твоей суперсилы». На праздничных локациях дети оставляют на бумаге следы своих красочных ладошек.

"Такие эмоции, которые бушуют здесь сегодня в саду Шевченко, они не бушевали никогда. И этот, знаете, супер-парад супер-героев – это нечто. Дети рады, родители рады. И самое главное, что всюду звучит: мы любим Харьков!", - сообщил на празднике и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в День защиты детей по центральной аллее парка пройдет парад, в котором примут участие дети из детдомов, школ, дети защитников Украины и полицейских, воспитанники творческих коллектива города.