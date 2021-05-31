Напомним, в День защиты детей по центральной аллее парка пройдет парад, в котором примут участие дети из детдомов, школ, дети защитников Украины и полицейских, воспитанники творческих коллектива города.
Cегодняшний день звезды советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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